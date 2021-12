Météo : «La phase de chaleur ne semble pas spécialement inhabituelle»

Si les températures annonçaient pour la fin de l’année ont de quoi surprendre, elles ne sont pas si étonnantes selon un climatologue de MétéoSuisse.

Après cet épisode de fortes pluies qui devrait se terminer ce jeudi, des températures très douces sont attendues ces prochains jours: il fera entre 10 et 15 degrés en Suisse. Et si ces chiffres ont de quoi surprendre, ils ne sont pas si étonnants car le jet-stream – un courant d’altitude fait affluer un air doux et humide sur la Suisse. Le blog de MétéoSuisse explique ce jeudi qu’«un front chaud, entraîné par un fort courant de nord-ouest, achèvera de traverser la Suisse en matinée. À l’arrière, une vaste dorsale s’établira sur le sud-ouest de l’Europe, favorisant un temps ensoleillé et très doux entre vendredi et dimanche, aidé par l’afflux d’une masse d’air en provenance de l’Atlantique subtropical».