Football: la phase finale de la Youth League au stade de Genève

La Youth League, la ligue des champions des équipes de jeunes (moins de 19 ans) des grands clubs de football européens, quitte Nyon, du moins pour cette année. Ainsi que l’annonce «La Côte», le stade de Genève accueillera les demi-finales et la finale de la compétition les 21 et 24 avril prochains. Depuis 2014, ces matches étaient organisés au stade de Colovray. Las, celui-ci, qui peut accueillir 7200 spectateurs, est trop petit en raison de l’afflux attendu de supporters: la phase finale opposera les M19 de l’AC Milan, du Sporting Lisbonne, de l’AZ Alkmaar et de l’Hajduk Split. Or, les fans du club croate, qui étaient déjà 4000 la semaine dernière à Dortmund pour les quarts de finale, ont annoncé un contingent supérieur à la capacité du stade nyonnais. L’enceinte de la Praille, forte de 30’000 places, a donc été désignée.