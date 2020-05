L’application de traçage désormais testée à grande échelle

Rédiger un nouveau commentaire

Julien 25.05.2020 à 14:00

Bon ben c'est déjà difficile de garder en 2020 un semblant de vie privée alors il faut pas compter sur ma participation. De toute façon depuis le covid je prends plus le Natel, un truc en moin à nettoyer et en plus on apprend à être moi. dépendant.