Ski alpin: Mikaela Shiffrin est déjà au-dessus des autres

L’Américaine Mikaela Shiffrin est sans doute déjà la meilleure de l’histoire du ski, hommes et femmes confondus. AFP

Bien sûr, à comparer les époques, tout se mélange. Mais les chiffres effarants restent. À 27 ans, Mikaela Shiffrin éclabousse plus que jamais la Coupe du monde de ski de son extraordinaire talent et, après avoir remporté le premier slalom de Zagreb mercredi, malgré l’annulation de celui de ce jeudi, elle va sans doute dépasser toutes les marques dans un avenir proche. C’est un morceau d’histoire qui s’écrit de plus en plus, en direct, avec les perspectives étourdissantes que l’Américaine caresse.

Elle est donc déjà à une longueur du record de sa compatriote Lindsey Vonn: 82 victoires en Coupe du monde. Dans la foulée, elle fond aussi sur le record absolu de ce sport, hommes et femmes confondus: les 86 victoires de la légende, Ingemar Stenmark, durant les années 70 et 80.

La prédiction de Stenmark

Le Suédois a dernièrement commenté les performances de la championne qui menace de le dépasser. «Shiffrin remportera plus de 100 courses de Coupe du monde et cela ne me rend pas triste», a-t-il assuré.

Que le grand Stenmark en personne pense qu’une skieuse puisse atteindre la marque de 100 succès souligne déjà l’énormité du possible accomplissement; que Mikaela Shiffrin inspire cette éventualité sans qu’elle paraisse inabordable raconte le vertige de sa virtuosité.

La folie des chiffres

C’est vrai, les chiffres sont fous. On compile ici les plus marquants. Mikaela Shiffrin, jusque-là seulement, c’est déjà: 81 victoires en Coupe du monde (51 slaloms, 16 géants, 5 super-G, 3 descentes, 1 combiné, 3 City Event, 2 slaloms parallèles); 231 départs en Coupe du monde pour un pourcentage hallucinant de 34,2% de victoires; deux médailles d’or olympique (géant et slalom); six titres aux Championnats du monde (4 en slalom, 1 en super-G, 1 en combiné); 4 globes de cristal du général de la Coupe du monde; 8 petits globes (6 en slalom, 1 en géant, 1 en super-G); 17 épreuves de Coupe du monde remportées durant une seule saison (2018-2019), c’est mieux que les 14 victoires de Vreni Schneider (1988-1989).

Tout cela donne le tournis, renforçant les prédictions du grand Stenmark quant aux sommets que la championne américaine peut encore atteindre. Même si le slalom est évidemment son exercice de prédilection, voilà une extraterrestre qui peut gagner dans toutes les disciplines. Elle s’entraînerait plus pour les épreuves de vitesse qu’elle y brillerait encore plus régulièrement. Tout juste est-elle freinée dans ce domaine par une petite part d’appréhension, le risque d’une blessure.

Elle en est là aujourd’hui. À une victoire du record de Lindsey Vonn, si proche ensuite de celui d’Ingemar Stenmark. Un morceau de l’histoire du ski s’écrit sans doute en direct, oui, avec déjà un semblant de certitude qui se dessine par-delà les chiffres: pour ce que Mikaela Shiffrin est capable de faire depuis plus de dix ans, dans un domaine si concurrentiel et spécialisé désormais, le sentiment qu’elle est déjà la plus grande dans son sport. Un peu comme Roger Federer: au-delà des victoires en Grand Chelem, il est considéré comme le meilleur tennisman de l’histoire.

La meilleure de l’histoire

Vrai aussi pour Shiffrin dans le ski? Pour Patrice Morisod, ex-entraîneur sur le circuit, pas le moindre doute. «Mikaela Shiffrin est la meilleure athlète de l’histoire du ski, hommes et femmes confondus, assure le technicien valaisan. Comme Stenmark, je pense qu’elle va dépasser les 100 victoires en Coupe du monde, j’en suis convaincu. Cela réglera la question définitivement.»

Pour Patrice Morisod, l’Américaine est déjà au-dessus du lot. Sans discussion. «Elle est une skieuse complète, capable de gagner dans toutes les disciplines, explique-t-il. Elle a surtout une technique exceptionnelle. Et depuis longtemps. Elle a retrouvé cette saison un équilibre personnel et brille sur les pistes. On a presque l’impression qu’elle peut parfois se contenter, en deuxième manche, d’être à 80%. Elle a à nouveau une grande marge sur les autres. C’est impressionnant à voir. Un peu comme Odermatt: malgré des conditions parfois très compliquées, on a l’impression que c’est simple.»