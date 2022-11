Coup de pub : La photo de Ronaldo et Messi fait exploser les compteurs d’Instagram

Le cliché de l’Argentin et du Portugais est entré lundi en 2e position des photos les plus likées du réseau social.

C’est sans doute le plus gros coup de la marque française: alors que le Mondial vient de débuter, Louis Vuitton a réuni les footballeurs les plus célèbres de la planète sur une même photo. Sur le cliché pris par la célébrissime Annie Leibovitz, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi - douze ballons d’or à eux deux - s’adonnent à une partie d’échecs.

Et les pions ne sont pas disposés au hasard: il s’agit en effet de la réplique d’une partie mythique entre deux cadors de l’échiquier, Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura, disputée en 2017. Une partie qui s’était soldée… par un match nul.

Ils n’ont pas posé ensemble

Un moyen pour Louis Vuitton de ne prendre position ni pour l’un ni pour l’autre des footballeurs qui s’opposent depuis 16 ans sur le carré vert. … À noter que les deux protagonistes n’ont pas posé ensemble et qu’il s’agit d’un montage.

À 16h, la photo avait été likée plus de 36 millions de fois sur Instagram. Il faut dire que les deux footballeurs totalisent quelque 576 millions de followers à eux deux, et sont les deux personnalités les plus suivies sur le réseau social. Ce cliché pointe désormais en 2e position du classement des photos les plus saluées sur Instagram.

La première place est toujours détenue par la photo d’un œuf, en janvier 2020. Sur la 3e marche du podium, on retrouve une nouvelle fois Ronaldo et l’annonce de la grossesse de Georgina Rodriguez (32,3 millions de likes). Suivent ensuite les photos du mariage d’Ariana Grande (plus de 26 millions), l’annonce de la grossesse de Kylie Jenner (24,6 millions) puis l’annonce de la nouvelle couleur de cheveux de Billie Eilish (22,7 millions) et l’arrivée de Messi au PSG (21,8 millions).