La photo disparue de Churchill sur Google interroge

Hypocrisie 14.06.2020 à 12:28

Les géants nous dirigent de la manière la plus hypocrite qui soit, Apple, Microsoft, Nike etc., nous prennent en tenaille entre les "chances" et les extrémistes, à leurs bottes. Voilà donc la petite pilule de moraline du jour, la leçon du savoir vivre, pour bien nous mater et continuer leurs propres abus en toute impunité. N'avons-nous pas eu droit à la leçon d'Amazone en début de semaine passée ? Extraordinaire hypocrisie. Payer les impôts, classe moyenne, et fermez la.