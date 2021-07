Pandémie : La photo d’une enfant «anti-​​pass sanitaire» indigne

Des manifestations contre le pass sanitaire ont eu lieu dans différents pays. En France, la photo d’une enfant posant avec une pancarte «Ne me pique pas» ferait débat.

Ainsi, en France, l’une d'entre elles a particulièrement fait réagir. L’image montre une enfant posant devant des CRS, munie d’une pancarte «Ne me pique pas». Mis à part la référence à la célèbre chanson de Jacques Brel et plus que le slogan, c’est la démarche qui a choqué. Nombre d’entre internautes ont réagi, estimant que les enfants sont «manipulés». D’autres voient en cette photo «un symbole».

En Suisse, la vaccination obligatoire pour les enfants a déjà été évoquée, notamment sur le port du masque obligatoire dans les salles de classe. L’OMS et des experts en appelant récemment la Suisse et les pays riches à ne pas vacciner les plus jeunes et à faire don de leurs doses en surplus aux pays pauvres.