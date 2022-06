Genève : La piétonnisation a facilité la vie des dealers des Pâquis

Le syndicat policier UPCP explique l’explosion du trafic de drogue, vers l’école primaire, par l’interdiction de circuler en voitures dans certaines rues.

La piétonnisation des rues bordant l’école primaire des Pâquis, serait l’une des causes de l’essor du trafic de drogue à proximité de l’établissement scolaire. Ce dernier a cours depuis plusieurs années et s’est aggravé voici deux mois avec l’arrivée du crack, écrivait samedi, la «Tribune de Genève». Ce mardi, le président du syndicat policier UPCP explique au quotidien que la pose de potelets empêchant la circulation dans la zone a compliqué le travail des agents. Avant, les patrouilles passaient régulièrement. A présent, avec plusieurs rues bloquées, dont certaines finissent en cul-de-sac, les dealers disposeraient de plusieurs chemins de fuite. Or, à pied, les forces de l’ordre doivent être quatre fois plus nombreuses qu’en voiture pour les interpeller, affirme le syndicaliste, qui juge que la fermeture de certaines rues a créé des «quasi zones de non-droit».