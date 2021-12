Ville de Genève : La piétonnisation du centre a été adoptée par les élus

Le Conseil municipal de la Ville a accepté l’initiative «Pour un centre-ville vivant, piéton et végétalisé». La question de la compensation des places de parking reste ouverte.

La piétonnisation du centre-ville de Genève avance pas à pas. Mardi soir, la gauche et le PDC ont accepté l’initiative «Pour un centre-ville vivant, piéton et végétalisé» au Conseil municipal. Le texte, qui fait office de contre-projet à celui de Clé-de-Rive, refusé en votation, prévoit d’interdire aux engins motorisés individuels un périmètre allant de Rive à la place Bel-Air. C’est la question du nombre de places de parking qui seront supprimées et devront être compensées qui a animé les débats, selon la «Tribune de Genève» et «Le Courrier».