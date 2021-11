Pandémie : La pilule anti-Covid de Pfizer efficace à 89% contre les décès

Facile à administrer, ce traitement antiviral représente un complément aux vaccins pour protéger du Covid-19. «Un changement de donne» selon Pfizer.

NurPhoto via AFP

Les premiers résultats de Pfizer sont fondés sur des essais cliniques sur un peu plus de 1200 adultes, ayant contracté le Covid-19 et présentant un risque de développer un cas grave de la maladie. Dans les quelques jours suivant l’apparition des symptômes, certains ont reçu la pilule de Pfizer, et d’autres un placebo.