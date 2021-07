Royaume-Uni : La «pingdémie» menace l'économie britannique

L'app britannique de traçage envoie des notifications, ou «ping», pour demander aux cas contact de se mettre en quarantaine, ce qui a de lourdes conséquences pour les entreprises.

Certains rayons ne sont pas complètement approvisionnés, comme ici dans un supermarché au sud de Londres, jeudi 22 juillet. AFP

«Depuis un mois, j’ai dû couvrir pour tous les absents», de la cuisine à la maintenance, raconte Giuseppe Gullo, restaurateur à Londres. Et dernièrement, «quelqu’un s’est fait «pinguer», réduisant encore sa petite équipe, ajoute-t-il. Car après le confinement, c’est le nouveau fléau des entreprises britanniques: l’application de traçage nationale envoie des notifications, ou «ping», poussant des centaines de milliers de travailleurs à s’isoler pour dix jours car elles sont cas contact.

Rayons vides dans des supermarchés

Un phénomène baptisé «pingdemic» – la «pingdémie» – et qui menace de paralyser l’économie, en plein essor du variant Delta du Covid-19 à travers le Royaume-Uni. Les journaux titrent sur des rayons vides dans certains supermarchés en raison des quarantaines imposées aux employés, et le gouvernement a dû exempter d’isolement vendredi plus de 10'000 travailleurs du secteur alimentaire à condition de présenter quotidiennement un test négatif.

Hésitations du gouvernement

«C’est sans commune mesure, tout le monde se fait «pinguer», commente M. Gullo, qui souligne également la communication «déroutante» du gouvernement. Le secrétaire d’État aux Entreprises Paul Scully a rappelé en début de semaine que les notifications n’étaient qu’un «conseil» et que les cas contacts devaient faire preuve de «jugement», avant que Downing Street ne le contredise en affirmant qu’observer une quarantaine à la réception d’un message était «crucial».

Manques à gagner

Sur l’ensemble du pays, le centre de réflexion économique CEBR évalue à 4,6 milliards de livres sterling (5,8 milliards de francs) le coût pour l’économie britannique de l’isolement de centaines de milliers d’employés, sur les quelques semaines entre la levée lundi des dernières restrictions sanitaires et le 16 août. A partir de cette date, l’obligation de s’isoler sera levée pour les personnes totalement vaccinées.

Certains patrons interrogés par l’AFP ont reconnu déjà inciter leurs employés à venir malgré des alertes positives. M. Gullo affirme pour sa part ne pas vouloir «mettre des gens en danger pour un simple bénéfice économique. On veut que notre équipe vienne travailler et se sente en sécurité, dans un environnement sain», précise-t-il avant de rappeler: «Nous faisons face au public, je veux qu’il sache que nous suivons toutes les règles.» Cette décision a des conséquences: face au manque de main-d’œuvre, il envisage de réduire l’activité de son restaurant, en fermant un jour de plus par semaine ou en limitant les services.

Pandémie et Brexit

Car les déboires de la restauration ne se résument pas à la pingdemie: le cocktail explosif de la pandémie et du Brexit, qui a renchéri les coûts d’approvisionnement et découragé nombre de travailleurs étrangers de venir au Royaume-Uni, a eu un effet dévastateur. Selon une étude publiée par trois associations de l’industrie, dont UKHospitality, toutes les entreprises interrogées affirment rechercher actuellement du personnel, et il manque plus de 200'000 employés pour que les restaurants et pubs britanniques tournent à plein régime.

Difficultés à recruter

«La pandémie a fait comprendre aux gens qu’ils pouvaient changer d’industrie facilement», explique M. Gullo, alors que deux membres de sa petite équipe de huit personnes sont retournés vivre en Italie. «Nous sommes très inquiets. J’ai une bonne équipe, mais si certains quittent le restaurant, nous allons avoir du mal à embaucher», ajoute-t-il. A la réouverture fin mai, il a tout de suite senti que la reprise serait difficile: «tous les restaurateurs s’appelaient pour trouver des chefs, des serveurs...», se rappelle-t-il. Selon lui, les CV qu’il a reçus en 15 ans de carrière à Londres venaient de toute l’Europe de l’Ouest: France, Italie, Espagne... Mais jamais de Britanniques.