Vaccination : La piqûre pour les 55 ans et plus à Neuchâtel

Dans la campagne de vaccination contre le Covid-19, Neuchâtel fait œuvre de pionnier en Suisse romande. Une nouvelle tranche d’âge va se faire vacciner, dès le 12 avril.

La vaccination dans le canton de Neuchâtel s’ouvre aux personnes âgées de 55 ans et plus.

Neuchâtel est bon élève dans la campagne de vaccination contre la Covid-19: les personnes âgées de 55 ans et plus vont pouvoir se faire vacciner, dès le 12 avril, annonce un communiqué . Sous réserve des doses disponibles, le Canton veut ouvrir dès le début du mois de mail la vaccination à la population âgée de 16 ans et plus, comme il l’avait annoncé le 18 janvier. Son objectif est de vacciner 90'000 personnes d'ici fin juillet.

En attendant, les capacités du centre cantonal de vaccination de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds offrent la possibilité d’élargir le dispositif de la vaccination, à la tranche d’âge des 55 ans et plus. 960 personnes pourront être vaccinées quotidiennement et, ceci, tous les jours de semaine, de 7h30 à 19h30. En revanche, le site de vaccination de l’Esplanade de La Maladière est complet et n’accepte pas de nouvelles inscriptions jusqu’à nouvel avis. À moyen terme, dès que les livraisons de vaccins le rendront possible, des pharmacies et cabinets médicaux neuchâtelois seront appelés à renforcer le dispositif.