100 morts au Niger : La pire attaque djihadiste contre des civils au Sahel

Samedi, deux villages ont été attaqués par des djihadistes faisant une centaine de morts. La région des «trois frontières» (Mali, Niger et Burkina Faso) est devenue un des épicentres de la violence au Sahel depuis 2018.

L’attaque de deux villages de l’ouest du Niger qui a fait 100 morts samedi, la plus meurtrière commise par des djihadistes contre des civils au Sahel, a frappé une région frontalière du Mali toujours instable malgré des efforts sécuritaires importants réalisés ces derniers mois.

Un nouvel exemple illustrant que les populations civiles, «particulièrement vulnérables car prises dans la violence des groupes armés et la réponse des armées», sont les premières victimes d’un conflit qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans la région depuis 2012, estime Ousmane Diallo, d’Amnesty international.

Des milliers ont été tués, et près de trois millions ont dû fuir leurs domiciles au Mali, Niger et Burkina Faso, principaux pays touchés, selon l’ONU. Des groupes dits d’auto-défense sont responsables de plusieurs massacres massifs de civils, comme à Ogossagou au Mali en 2019 (plus de 160 morts).