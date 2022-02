Royaume-Uni – La «pire attraction» de Londres n’aura tenu que 6 mois

Royaume-Uni : La «pire attraction» de Londres n’aura tenu que six mois

Des ouvriers ont commencé à démonter la Marble Arch Mound, une butte artificielle qui a coûté 7,4 millions de francs mais que le public n’a jamais adoptée.

C’est ce qu’on appelle un gigantesque fiasco. Cette semaine, des ouvriers ont commencé à démanteler la Marble Arch Mound, considérée par de nombreux visiteurs comme «la pire attraction de Londres». Cette colline artificielle, dotée d’une plate-forme d’observation et d’un centre pour événements à l’intérieur, a beaucoup fait parler d’elle depuis son ouverture, l’été dernier. Pour de mauvaises raisons, raconte «The Independent» .

Dès son inauguration, alors que les travaux n’étaient même pas terminés, les plantes ont commencé à mourir. Les employés ont ainsi dû effectuer des heures supplémentaires pour faire en sorte que la butte reste présentable. Pour ne rien arranger, les visiteurs se sont révoltés contre le prix de l’entrée, fixé à 8 livres (10 francs), et l’écart très décevant entre la publicité et la réalité. Face à cette volée de bois vert, l’attraction a fermé temporairement en août et rouvert ses portes avec un prix d’entrée réduit.