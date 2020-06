Conflit

La pire crise humanitaire dans le monde est au Yémen

Le conflit qui oppose le gouvernement aux rebelles Houthis depuis 2015 a tué des dizaines de milliers de personnes et engendré la pire crise humanitaire en cours, selon l’ONU.

24 millions de personnes, soit plus des deux tiers de la population, ont besoin d’une assistance humanitaire au Yémen.

Le Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, est meurtri par six ans d’une guerre qui a provoqué, selon l’ONU, la pire crise humanitaire en cours dans le monde.

Le conflit oppose le gouvernement, appuyé depuis 2015 par une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite, aux rebelles Houthis, soutenus par l’Iran, qui contrôlent de vastes régions du Nord et de l’Ouest ainsi que la capitale Sanaa après une offensive en 2014.

Civils en première ligne

Depuis six ans, le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes, essentiellement des civils, selon des organisations humanitaires. D’après le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), plus de 3,6 millions de personnes auraient déjà été forcées de fuir leur foyer depuis 2015.

Quelque 4,5 millions de personnes handicapées subissent «négligence et abandon» face à des difficultés accrues, selon Amnesty International (décembre 2019). L’ONG évoque notamment des «déplacements difficiles», voire même des «abandons et des séparations» de leurs familles «dans le chaos qui accompagne la fuite».

«Effondrement» du système de santé

Le système de santé déjà déliquescent a été anéanti par le conflit. Fin mai, plusieurs responsables onusiens ont réclamé un soutien urgent au Yémen où la situation est de plus en plus alarmante face à la progression de la pandémie de coronavirus. «Le Covid-19 se propage rapidement» et «il est probable que la majorité des régions du pays soient déjà touchées si ce n’est pas toutes», estime l’ONU.