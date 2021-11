Estavayer-le-Lac (FR) : La pisciculture devrait reprendre du service

Inaugurée en 2016, fermée l’année suivante en raison de dysfonctionnements, l’installation sera remise en état, selon le vœu du Grand Conseil.

La pisciculture d’Estavayer-le-Lac (FR) risquait de rester à l’abandon, alors même qu’elle n’a été inaugurée qu’il y a cinq ans et qu’elle n’a fonctionné qu’un an. Des défauts avaient été constatés sur les installations. Des enquêtes ont montré que la construction n’avait pas suivi le projet initial, faute de budget. Le rapport de la commission d’enquête parlementaire, rendu en septembre, soulignait des soucis de gestion et d’organisation mais pas d’erreur grave ou d’infraction. Mais il notait aussi la responsabilité du Conseil d’Etat dans une série de mauvais choix.