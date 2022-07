Bâle : La piscine bannit l’huile comestible en guise de crème solaire

Des bains à Bâle interdisent désormais les huiles d’olive, de jojoba ou de sésame. Celles-ci sont de plus en plus considérées comme des substituts naturels aux crèmes solaires. Mais elles détériorent l’eau des bassins.

C’est une tendance qui a de plus en plus la cote auprès des baigneuses: remplacer par une huile alimentaire la crème solaire pour bronzer plus sainement. Au point qu’une grande piscine bâloise, les «Gartenbad Eglisee», vient de placer dans sa section féminine un panneau pour les interdire, révèle le journal allemand «Badische Zeitung». Hic: ces huiles ont des conséquences négatives sur la qualité de l’eau des bassins, explique un responsable des bains au département de l’éducation de Bâle. Qui a donc décidé de les bannir.