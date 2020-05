Canton de Berne

La piscine de Tramelan restera fermée cet été

La commune de Tramelan a décidé de ne pas ouvrir sa piscine au cours de la saison d'été sur la base des normes édictées par l'association des piscines romandes et tessinoises.

L'ouverture de la piscine à Tramelan installation aurait signifié l'engagement d'une dizaine de personnes supplémentaires et la mise en place d'un dispositif sécuritaire très lourd.

La piscine en plein air de Tramelan, dans le Jura bernois, n'ouvrira pas cette année en raison de l'incertitude liée au Covid-19 et aux prescriptions imposées pour toute ouverture. Tramelan est l'une des premières communes de Suisse à prendre une telle décision.

Les autorités de cette commune de plus de 4600 habitants ont annoncé jeudi avoir pris «la mort dans l'âme» cette décision. Le Conseil municipal s'est dit conscient de la frustration que provoque l'interdiction d'accéder à la piscine.

C'est sur la base des décisions du Conseil fédéral et des normes édictées par l'association des piscines romandes et tessinoises en cas d'ouverture que Tramelan a décidé de ne pas ouvrir cette installation au cours de la saison d'été.

Limitation du nombre d'entrées

Pour laisser ouvert l'accès au public tout en étant conforme aux dispositions sanitaires, les autorités communales auraient dû entre autres limiter le nombre d'entrées, le nombre de baigneurs par bassin et le temps de baignade.

Les jeux et les plongeons n'auraient pas non plus été autorisés dans les bassins ainsi que les conversations de baigneurs dans une même ligne d'eau. En matière de traitement d'eau, le chlore aurait dû être injecté à un niveau maximum en permanence.