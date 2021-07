Dubaï : La piscine la plus profonde du monde, paradis des plongeurs

La ville de Dubaï a ouvert fin juin une nouvelle attraction impressionnante: un bassin de 60 mètres de profondeur.

Déjà détentrice du record du plus haut gratte-ciel et du plus grand centre commercial du monde, Dubaï compte une nouvelle page dans le Guinness Book depuis le 27 juin. La ville émiratie vient en effet d’ouvrir la piscine de plongée la plus profonde de la planète. Le bassin, qui fait partie de la nouvelle attraction Deep Dive Dubai, fait 60 mètres de profondeur, soit quinze de plus que la précédente détentrice du record, la piscine Deepspot en Pologne. Il contient 14 millions de litres d’eau douce, soit le volume de six piscines olympiques.