Drame de Montreux (VD) : La piste complotiste semble prendre le pas sur la possible dérive sectaire

Selon les voisins, la famille recevait régulièrement de nombreux paquets, notamment des boîtes de conserve.

Quant au profil de la famille, décrite comme très discrète, les médias ont rapidement su que la mère et sa sœur étaient médecins. La première dentiste et la seconde ophtalmologue. Puis, le journal «24 heures» a trouvé le compte Linkedin du père. À en croire ce dernier, il avait travaillé en France au sein de différents ministères, en particulier les Affaires étrangères et le Sport. Ensuite, de 2013 à 2016, il aurait travaillé pour une entreprise suisse en tant que manager d’un projet de billetterie. Et, depuis lors, il était indépendant, toujours dans le domaine de la billetterie.