Les pistes cyclables instaurées durant le déconfinement, autrefois provisoires et aujourd’hui vouées à être pérennisées, font une fois de plus parler d’elles. Cette fois, c’est l’axe tracé en mai dernier, de la place du Cirque à Cornavin, qui est visée. La piste cyclable a ôté au trafic motorisé une voie de circulation sur le boulevard Georges-Favon, le pont de la Coulouvrenière et la rue des Terreaux-du-Temple. Le Touring Club Suisse (TCS), allié à l’association de transporteurs ASTAG et à un particulier, vient de recourir contre les arrêtés gouvernementaux prolongeant ce dispositif, a rapporté mardi la «Tribune de Genève».