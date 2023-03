Mort de Leslie et Kevin : La piste du guet-apens mortel sur fond de rivalité amoureuse

Après trois mois d’angoisse et de mystère, les zones d’ombre entourant la disparition de Kevin et Leslie s’estompent peu à peu. Mardi lors d’une conférence de presse , le parquet de Poitiers a confirmé que les deux corps retrouvés en Charente-Maritime étaient bien ceux des deux jeunes gens, qui avaient disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022. Selon le procureur Cyril Lacombe, le couple a été tué à l’aide d’un «objet contondant». D’après «Le Parisien» , il s’agirait de battes de baseball ou de barres de fer. L’autopsie pratiquée sur le corps de Leslie a permis d’écarter l’hypothèse de sévices sexuels.

Le mobile des suspects et le déroulement du crime restent flous. La nuit de leur disparition, Leslie et Kevin ont passé la nuit chez leur ami Nicolas, autour d’une blanquette de veau. Ils devaient ensuite dormir chez Tom T., l’individu mis en examen jeudi dernier pour «enlèvement et séquestration». Le jeune homme est suspecté d’avoir recueilli en temps réel des informations sur les activités et la localisation du couple, comme en témoignent les SMS qu’il avait lui-même montrés à la presse, en février dernier.