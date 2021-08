Football - La piste du Real semble s’éloigner pour Mbappé

Un mercato historique prend fin mardi à minuit, après les transferts de deux étoiles du football mondial le même été: Lionel Messi au Paris SG et Cristiano Ronaldo de retour à Manchester United; et ce n’est peut-être pas fini: le Real Madrid ne lâche pas l’affaire pour Kylian Mbappé. Même si selon les dernières rumeurs arrivées d’Espagne, grâce au quotidien madrilène Marca, le transfert ne devrait pas se faire cette année.

La Ligue 1 n’avait pas autant affolé le mercato depuis 2017 et l’arrivée conjointe de Neymar et Mbappé au PSG! Mais l’édition 2021 du marché des transferts restera, quoi qu’il arrive, marquée de l’empreinte parisienne, avec un club plus que jamais en mode Ligue des champions.

180 millions d’euros: pas assez pour Mbappé

Presque assez pour faire oublier le recrutement étoilé de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, trois cadres arrivés gratuitement et d’Achraf Hakimi, une très bonne pioche arrachée à l’Inter Milan pour 60 millions d’euros.

Et le feuilleton Mbappé fera peut-être prendre plus d’ampleur au mercato français. Rien ne semble suffire pour convaincre le Paris SG de céder sa superstar, pour le moment: une première offre de 160 millions d’euros n’était «pas suffisante» selon le directeur sportif Leonardo et la seconde proposition de 180 millions, bonus inclus, évoquée par la presse, reste a priori sans réponse pour l’instant et les deux clubs ne seraient pas près de trouver un terrain d’entente.