Belge disparue à Zermatt (VS) : La piste pour retrouver Sarah emmène les enquêteurs dans la forêt

Une touriste de 21 ans n’a plus donné signe de vie depuis mercredi. Du sang aurait été retrouvé dans la salle de bain de son appartement de vacances.

Les heures qui passent sans nouvelles de Sarah Kassandra H. inquiètent de plus en plus les enquêteurs. Selon les premiers éléments, la jeune Belge de 21 ans a quitté son appartement de vacances de Zermatt (VS) le 19 mai vers 4h30. Depuis, elle n’a plus donné signe de vie, laissant derrière elle, ses bagages, son portable et son portefeuille. Sa voiture, garée à Täsch (VS), n’a également pas bougé.