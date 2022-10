Allemagne : La piste russe évoquée après un sabotage ferroviaire

Au lendemain d’ un sabotage ferroviaire de grande ampleur en Allemagne , certains évoquent la piste russe dans le contexte de la guerre en Ukraine. Selon le quotidien «Bild», qui dit s’être procuré un premier document d’analyse de la police judiciaire nationale, celle-ci estime «qu’un sabotage d’origine étatique pourrait être à tout le moins envisageable». Cette hypothèse est soutenue par le fait que le sabotage – un sectionnement de câbles de communication stratégiques pour les trains qui a paralysé le trafic pendant trois heures dans le Nord – a eu lieu de manière concomitante en deux endroits différents du réseau distants de 540 kilomètres, à l’ouest et à l’est du pays, selon le document de la police cité par «Bild».

Elle l’est aussi, selon le journal, par «la proximité» avec les récentes fuites des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 observées en mer Baltique, au sujet desquelles les autorités suédoises parlent également d’un sabotage.

Des professionnels

Un responsable du parti écologiste allemand, membre de la coalition gouvernementale du chancelier Olaf Scholz, Anton Hofreiter, a lui aussi évoqué l’hypothèse d’une responsabilité russe. «Nous ne pouvons exclure que la Russie soit également derrière l’attaque contre la compagnie ferroviaire», a-t-il dit au groupe de presse Funke, en estimant que les récentes fuites des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique portaient déjà «la trace du Kremlin». «Peut-être que dans les deux cas il s’est agi d’avertissements car nous soutenons l’Ukraine», a ajouté le président de la commission de la Chambre des députés pour les affaires européennes.

Tant Nord Stream 1 que Nord Stream 2 relient les champs gaziers russes à l’Allemagne via la mer Baltique. Gazprom a récemment stoppé ses livraisons en invoquant des problèmes techniques. Pour Berlin, il s’agit d’un moyen de faire pression sur l’Allemagne dans le cadre d’une «guerre» de l’énergie déclenchée par Moscou contre les Européens soutenant l’Ukraine.

Après l’attaque visant la compagnie ferroviaire samedi, le responsable écologiste a appelé à débloquer 20 milliards d’euros pour mieux protéger les infrastructures critiques, renforcer la police et la sécurité informatique. La police allemande n’a jusqu’ici mentionné publiquement aucune piste particulière après les incidents et très gros retards samedi. Mais le gouvernement a rapidement dénoncé un sabotage. «Il est clair qu’il s’agit d’une action ciblée et délibérée», a dit le ministre des Transports, Volker Wissing.