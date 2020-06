Attaque au couteau

La piste terroriste finalement retenue

Plusieurs personnes ont été poignardées samedi soir à Reading. La police n’avait d’abord pas considéré les faits comme de nature terroriste. Elle a revu sa position.

Un suspect, âgé de 25 ans et habitant de cette ville de de 200'000 habitants située à environ 60 kilomètres de la capitale britannique, a été interpellé et placé en garde à vue peu après les faits. Parmi les victimes, trois autres personnes ont été grièvement blessées et hospitalisées, selon les enquêteurs.

«Horreur au parc»

Verre entre amis

«Il a poignardé trois d'entre eux, gravement dans le cou et sous les bras, puis il s'est retourné et a commencé à courir vers moi, on s'est retournés et on a commencé à courir», a expliqué ce coach sportif de 20 ans. «Quand il a réalisé qu'il ne pourrait pas nous rattraper, il a réussi à atteindre une personne à l'arrière du cou et quand il a vu que tout le monde commençait à courir, il est parti du parc», a-t-il raconté.