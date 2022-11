Vaud : La place de la voiture dans le Lausanne du futur divise

Comment envisager croissance démographique, prospérité économique et qualité de vie en milieu urbain dans un monde qui deviendra de plus en plus celui de l’urgence climatique? Esquisse du Lausanne des 20-25 prochaines années en 80 principes et 320 mesures, le Plan directeur communal était le plat de résistance au menu du conseil communal, mardi soir. «Le dernier Plan datait de 1996. Il présente une vision dépassée et obsolète axée sur les autoroutes et les voitures. Maintenant, il nous faut penser le futur avec des positions avant-gardistes», a déclaré Johann Dupuis (EàG). L’élu de la gauche radicale a même émis le souhait de voir la capitale olympique devenir une «ville sans voiture le plus rapidement possible». Ce qui a fait bondir la PLR Anouck Saugy, qui a dénoncé «une volonté illégale et irréaliste de bannir les véhicules de la ville».