Genève : La place des Nations sous haute surveillance

La police craint des débordements samedi lors d'une manifestation contre le président camerounais, actuellement en visite privée au bout du lac.

Circulation réduite durant la journée

Les forces de l'ordre conseillent donc aux habitants proches de la zone de fermer leurs fenêtres et d'éviter de se déplacer dans le quartier. Des restrictions de circulation seront mises en place de 9h30 à 18h.

La route de Ferney sera temporairement fermée à la circulation entre la route des Morillons et le bas de la place des Nations. Le chemin du Petit-Saconnex sera fermé à la circulation entre l'avenue De-Budé et la route de Ferney. Des déviations seront également mises en place. L'accès au chemin du Petit-Saconnex ne se fera que par le haut de l'avenue De-Budé, qui sera fermée entre le numéro 13 et le chemin du Petit-Saconnex. Tout véhicule qui désirera sortir de cette zone devra le faire par l'avenue De-Budé.