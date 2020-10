Urbanisme : Place du Marché à La Chaux-de-Fonds bientôt piétonne?

La Ville lance une grande consultation auprès de ses habitants pour ce projet devisé à 4,5 millions de francs.

Le projet prévoit la conservation de la fontaine à son emplacement actuel, un revêtement pavé de la place et le maintien des marchés du mercredi et du samedi. Pour l’aménagement plus fin (arborisation, plantation de fleurs, taille des terrasses, bancs, modalités de livraison, etc.), une grande consultation aura lieu en 2021 auprès des différents usagers.