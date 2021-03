Quarantaine: obstacle relatif

Markus Flick, porte-parole de Kuoni, et Bianca Gähweiler, porte-parole d’Hotelplan, font un constat: certains voyageurs, notamment ceux qui font du télétravail ou les retraités, ne baissent plus les bras face aux aléas de la liste de l’OFSP et à l’obligation de quarantaine, et maintiennent leur voyage. Pour les deux agences de voyages, la décision sur Zanzibar n’aura qu’un impact limité. «Pour Pâques, les destinations habituelles concernées par l’obligation de quarantaine sont aussi par exemple Dubaï et les Maldives. Mais le Portugal, l’Espagne et les Canaries, par exemple, n’y sont pas soumis», indique Markus Flick.