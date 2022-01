Thaïlande: La plage de «The Beach» est de nouveau ouverte au public

La plus célèbre plage de l’île de Ko Phi Phi Le, située dans la baie de Maya en Thaïlande, est de nouveau ouverte au public. Sa notoriété est due au film «The Beach» (2000) auquel elle a servi de décor. La fermeture a duré plus de 3 ans et demi. L’ouverture est soumise à des conditions strictes afin de protéger l’environnement.