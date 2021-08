Genève - «La plaine de Plainpalais n’est pas une zone de non-droit»

La météo clémente de ce vendredi a attiré du monde sur la plaine de Plainpalais. À 21h, familles, amis et amateurs de skate profitaient encore des derniers rayons de soleil sur la place du centre-ville genevois. Ce soir-là, ce paisible tableau était complété par la présence des forces de l’ordre. Seize policiers cantonaux et six agents municipaux étaient dépêchés sur les lieux, dans le cadre d’une opération menée par la police cantonale.

De 18h à 2h du matin, par groupes de quatre, ils ont parcouru la place pour sensibiliser les usagers aux bruits qu’ils engendrent et agir en cas d’infraction. Sans tomber dans «le principe de la tolérance zéro ou des contrôles systématiques, s’il y a des délits, on verbalise», résume Luc Broch, chef de la police de proximité qui veut aussi éviter «une politique anti-jeunes.»

«C’est bien d’amender. Je pense qu’on est sur la bonne voie. Avec le temps, les gens comprendront qu’ils ne peuvent pas faire du bruit à n’importe quelle heure de la nuit», se réjouissent des riverains qui ne comptent plus les nuits blanches causées par les nuisances sonores. Le couple espère juste que «ce n’est pas un simple one shot. Il faut que la police soit proactive et continue de mener ce type d’action sans qu’on ait besoin d’appeler.»

«La soirée monte en puissance»

Après un début de soirée plutôt calme, peu à peu, la plaine change de visage. Sur les tables, près du skatepark, huit personnes écoutent de la musique avec des enceintes. Pour la deuxième fois de la soirée, la police va à leur rencontre et leur demande de couper le son. Le groupe s’agite. «Il est à peine 22h et c’est déjà difficile de parler avec eux», regrette le sergent-chef Marc Baudat, après 15 minutes de négociations. Pour Juan*, l’une des personnes présentes, «c’est abusif. Le parc est vide. On dérange personne.» Agacé par les remontrances des policiers, il continue de se plaindre. «Il fait une esclandre et se met à hurler au milieu de la place. Là on est obligés d’intervenir», relève Philippe Serex, capitaine de la police de proximité. Résultat: Juan a été interpellé et est reparti menotté. «Il va être retenu trois heures au plus, au poste, pour éviter la commission de nouvelles infractions, comme de l'excès de bruit», explique Marc Baudat.

Non loin de là, un homme se balade bière et enceinte en main. Un policier va à son contact et lui demande d’éteindre la musique. «On s’en fout de la police», nous confie-t-il avant de repartir. «La soirée monte en puissance. Les gens ont consommé de l’alcool. Ils parlent fort et augmentent le volume de la musique. Ils ne sont plus réceptifs», explique le capitaine Serex.

«Ils font leur travail»

Un peu plus tard, c’est au tour de Raouf de discuter avec les forces de l’ordre. Installés près d’un arbre, lui et son ami boivent des bières tout en écoutant de la musique sur son téléphone. Avec lui, la pilule passe bien. «C’est normal qu’ils viennent nous voir. Ils font leur travail. Quand ils sont là, on est en sécurité. On sait qu’il n’y aura pas d’embrouilles.»

Au total, trois personnes ont été interpellées avec une contravention à la clé et 47 contrôles de personnes ont été effectués vendredi.

Pacifier la plaine

«L’objectif est de marquer une présence dissuasive en début de soirée pour éviter que des rassemblements grossissent au fil des heures et se transforment en un regroupement incontrôlable de 150 personnes», confie Luc Broch. Ce scénario, le responsable le connaît bien. À la fin du printemps, lors de l’assouplissement des mesures sanitaires, les fêtes sauvages sur la plaine étaient devenues monnaie courante, allant parfois jusqu’à réunir 1000 personnes. Aussi, depuis début juillet, les lieux font l’objet de contrôles plus fréquents, en semaine et durant le week-end. «La plaine de Plainpalais n’est pas une zone de non-droit. La situation est à nouveau calme. Le mauvais temps et les départs en vacances ont sûrement joué en notre faveur», constate le major.

Le jeu du chat et de la souris

Pour autant, la problématique des nuisances sonores n’a pas disparu. «La difficulté est d’être présents à un point fixe. On ne peut pas poster un escadron ici en permanence, car cela signifie qu’on ne sera pas en mesure d’agir ailleurs pour des interventions vitales», souligne le chef de la police de proximité, qui évoque également «le jeu du chat et de la souris auquel ils sont confrontés. Les fêtards éteignent la musique en nous voyant arriver et la rallument une fois qu’on est loin.»

Une riveraine en témoigne. «Tout allait bien jusqu’à 2h du matin. Mais lorsque les forces de l’ordre sont parties, d’autres jeunes sont arrivés et la musique a repris. Il y a du positif dans ce qui a été fait. On a pu avoir un peu de tranquillité et j’ai l’impression qu’il n’y avait pas d’enceinte comme c’est le cas d’habitude.» Le major Broch assure qu’il entend la souffrance des habitants. «C’est pourquoi, nous devons apporter une réponse multipartenaire, notamment en pacifiant la plaine pour permettre à la police municipale de faire son travail.»

*prénom d’emprunt