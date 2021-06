VALAIS - La plaine du Rhône perd 110 terrains de football par an

L’importance des sols sera encore davantage mise en valeur ces prochaines années en Valais, via une cartographie et divers projets à définir.

«En Valais, les surfaces agricoles se réduisent deux à trois fois plus vite qu’en moyenne nationale», a rappelé, ce jeudi en conférence de presse, le Conseiller d’État Christophe Darbellay. «Pour notre canton, cela représente une perte de 450 hectares par an, dont 80 dans la plaine du Rhône, soit l’équivalent de 110 terrains de football.»

Plus de 7000 hectares à protéger

Concrètement, le CCS-Valais aura plusieurs missions à relever, afin de gérer les ressources actuelles et restaurer des sols dégradés. L’entité va cartographier des parcelles de la plaine du Rhône où se trouvent les terres les plus fertiles. Elle y assurera la protection de 7350 hectares de terres agricoles (sur un total de 35’000) et émettra des marches à suivre pour le canton et les communes afin de prendre en meilleure considération le sol en milieu bâti. La question des sols pollués fera également partie des prérogatives de la nouvelle entité. Divers projets de sensibilisation verront le jour.