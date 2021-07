Plainpalais (GE) - La Plaine réveillée par des feux d’artifice à 6h du matin

«Il y a eu deux salves de feux d’artifice vers 6h du matin. Ça m’a fait sauter du lit», raconte un habitant de Plainpalais dont l’appartement donne sur la plaine. Samedi matin tôt, des engins pyrotechniques ont été tirés sur la place genevoise. De quoi réveiller tout le quartier. «J’ai appelé la police qui m’a indiqué avoir déjà reçu plusieurs appels. Sur le groupe Whatsapp de mon immeuble, nous étions tous choqués. On a des enfants et des animaux ici. C’est violent», s’échauffe le locataire qui a déjà vécu cette expérience. «Ce n’est pas la première fois qu’on entend des feux d’artifice. Il y a un risque. Ça peut entrer chez quelqu’un et mettre le feu à l’appartement».

Les forces de l’ordre confirment être intervenues à 5h45. «On nous a signalé un groupe de sept individus installés entre le skate park et les tables publiques. Ils avaient la musique assez fort et lançaient des feux», rapporte Silvain Guillaume-Gentil, porte-parole de la police cantonale. Plusieurs patrouilles sont allées à la rencontre des fêtards, sans pour autant assister aux tirs. «Nous leur avons demandé de baisser le son et deux patrouilles ont continué de tourner pour s’assurer que la situation reste calme.»

Bientôt une association de riverains

Depuis plusieurs mois, les nuisances et les incivilités sur plaine sont devenues monnaie courante. En juin, une fête sauvage réunissant 1000 personnes avait tenu éveillé le quartier jusqu’à 7h du matin. L’épisode du week-end est la goutte de trop. «Nous regrettons une fois de plus un manque de productivité de la police, qui aurait pu éviter cela en procédant à des fouilles et des contrôles des groupes, voire des confiscations des enceintes lorsque le volume est fort après 22h», confie le riverain. Las de cette situation inchangée, lui et plusieurs de ses voisins ont décidé de fonder une association afin de faire valoir leurs droits. «Cela nous permettra de réunir plus de monde afin que notre message pèse plus lourd et soit entendu.»