États-Unis : La plainte de Cydia contre Apple peut aller de l’avant

La firme à la pomme n’a pas réussi à faire annuler une plainte du créateur de la boutique d’apps alternative à l’App Store pour position dominante.

Après le procès Epic Games contre Apple , une autre affaire concernant la célèbre firme à la pomme connaît des rebondissements. Apple a en effet échoué à faire annuler une nouvelle plainte de Jay Freeman, alias Saurik. Il s’agit du créateur de Cydia , boutique d’apps non officielles alternative pour les appareils mobiles iOS débridés (jailbreakés) qui avait été lancée en 2008, soit avant l’arrivée de l’App Store. En fin de semaine dernière, la juge Yvonne Gonzalez Rogers, la même qui s’est occupée du dossier Epic Games contre Apple, a retenu que la demande de procès de la boutique concurrente pour pratiques anticoncurrentielles était recevable, rapporte Reuters .

En janvier dernier, la justice avait rejeté une première plainte de Jay Freeman contre le fabricant de l’iPhone déposée en décembre 2020 au motif qu’elle était hors délai de prescription de quatre ans autorisé pour les poursuites antitrust. La juge avait néanmoins donné à Jay Freeman la possibilité de modifier sa plainte. Cette dernière concernait les années 2008-2009, tandis que la nouvelle vise les années 2018 à 2021. Le plaignant accuse la firme de Cupertino d’avoir «injustement acquis et maintenu un pouvoir de monopole» dans la distribution et le paiement des applications iOS, ce qui a fini par «priver» les magasins d’applications tiers de la «capacité de concurrencer l’App Store». Il ajoute qu’Apple a déployé de nombreuses mises à jour «agressives» pour rendre l’utilisation de Cydia et d’autres boutiques alternatives impossible sur l’iPhone.