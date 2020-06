La plainte de Pierre Maudet contre Jean Batou classée

Rédiger un nouveau commentaire

Jean Kal Vin 27.06.2020 à 09:34

Je ne suis pas pour Maudet mais on sais très bien que les gauchistes sont de la caste des intouchables ,Tous dans le mème sac, climatistes, féministes ,cyclistes , spécistes ,merdistes et vegan et j'en oublie ,tout un monde faisant partie de la mème secte autodestructrice .