Genève : La plainte de Simon Brandt sur son arrestation classée

L’élu PLR avait porté plainte contre le policier en charge de son interpellation, en 2019. Le fonctionnaire a été blanchi. Un recours sera déposé.

Simon Brandt estime que son arrestation était inutile, vexatoire et disproportionnée.

Arrêté a u petit matin , conduit au poste menotté, puis fouillé au corps et mis à nu: Simon Brandt avait vécu son interpellation du 13 décembre 2019 comme « injuste et dégradante » . Alors adjoint scientifique de la police, il était soupçonné d’avoir consulté la main courante des forces de l’ordre pour renseigner Pierre Maudet sur un cas de harcèlement dans leur parti d’alors , le PLR . Simon Brandt avait déposé une plainte pénale contre le policier responsable de son arrestation, jugée disproportionnée. Comme le révèle vendredi la «Tribune de Genève» , le m inistère public a classé sa plainte déposée en mars 2020, et récemment étendue au procureur général Olivier Jornot.