Jura bernois : La plainte des défenseurs des animaux n’a pas abouti

PETA avait intenté une action en justice contre une famille d’éleveurs, lesquels avaient tout perdu dans un incendie et où une quarantaine de vaches avaient péri. Le Ministère public a classé l’affaire.

La plainte pour négligence déposée par l’association antispéciste PETA avait suscité la colère à Cortébert, dans le Jura bernois. Elle visait une famille d’éleveurs qui venait de tout perdre dans l’incendie de sa ferme, en janvier dernier. Si 65 bêtes avaient pu être sauvées, une cinquantaine de bovins, surtout des veaux, avaient péri dans le sinistre. La famille avait bénéficié d’un vaste élan de solidarité dans le village mais la plainte, déposée quelques jours après le drame, avait causé un choc. Le maire de la commune avait qualifié la démarche «d’indigne et honteuse», accusant l’association «d’instrumentaliser un drame familial». Une pétition pour soutenir les éleveurs avait ensuite récolté près de 24’000 signatures.

L’association, elle, estimait qu’il fallait «faire pression sur les autorités politiques», estimant que trop d’animaux d’élevage périssaient chaque année dans des circonstances similaires et que les propriétaires se devaient de prendre toutes les mesures pour éviter de tels drames. En mars, PETA avait aussi interpellé l’Office fédéral de l’agriculture, réclamant des installations de protection contre les incendies dans les étables et des inspections régulières. Mais le Ministère public vient de classer l’affaire, selon arcinfo.ch, qui relaie une information de la radio RJB. L’enquête n’a pas mis en lumière une quelconque négligence ni un défaut de conception ou d’entretien du bâtiment et des installations où se trouvaient les veaux qui ont péri.