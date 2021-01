«Aux yeux du Conseil municipal de Cortébert, cette plainte pénale ainsi que la communication qui l’accompagne sont juste indignes et honteuses.» C’est en ces termes que Manfred Bühler, le maire de ce village bernois, conclut le communiqué diffusé ce samedi.

Il avait appris la veille par nos confrères du «Journal du Jura» que l’association pour les droits des animaux, PETA, avait porté plainte pénale au ministère public de la région Jura bernois – Seeland contre un agriculteur de sa petite commune. Ces défenseurs des animaux et pro véganisme, qui ont annoncé cette action en justice sur leur site, reprochent au propriétaire du domaine incendié dans lequel une partie de son cheptel a péri il y a une dizaine de jours d’avoir fait preuve de «négligence».

Responsabilité et négligence coupable?

Bien qu’une enquête ait été automatiquement ouverte par la justice pour déterminer les causes du sinistre, PETA agit ainsi pour «aussi faire pression sur les autorités politiques», selon une des porte-parole citée dans le «Journal du Jura» de ce samedi. Cette association estime que trop d’animaux d’élevage meurent de façon similaire chaque année et que les propriétaires fermiers en sont responsables et ont l’obligation de prendre toutes les mesures adéquates pour éviter de tels drames.