Football : La plainte pour viol visant Cristiano Ronaldo classée sans suite

La plainte au civil pour viol contre le footballeur portugais déposée par une ancienne mannequin américaine aux États-Unis a été classée sans suite par une juge américaine.

Cristiano Ronaldo évolue dans le club anglais de Manchester United depuis l’été dernier, après y avoir déjà joué entre 2003 et 2009.

Ronaldo a toujours démenti les accusations

Pour les avocats actuels de Mme Mayorga, cet accord est nul et non avenu, notamment en raison du trouble psychologique de leur cliente à l'époque et des pressions exercées à son encontre. Ils réclamaient à Ronaldo jusqu'à 200 millions de dollars d'indemnités.