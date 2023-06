Pologne: La plaisanterie a assez duré: le bus numéro 666 n’ira plus à Hel

C’est la fin d’une époque à Hel, presqu’île du nord de la Pologne réputée pour ses plages de sable et ses sentiers forestiers. Ses paysages idylliques sont en total contraste avec ce qu’évoque son nom en anglais: «hell» signifie «enfer». Depuis de longues années, c’est avec un certain amusement que les touristes et les habitants du coin montaient à bord du bus numéro 666 – un chiffre associé à Satan – pour prendre la direction de Hel. La plaisanterie, qui n’était pas du goût de tout le monde, a assez duré.