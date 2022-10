Tendance apéro: La planche de beurre: tendance la moins hygiénique de l’année?

Oui, et je trouve cette tendance absolument géniale. Oui, mais cela ne m’a pas convaincu(e). Pas jusqu’à présent, mais j’ai bien envie de tester. Non. Je préfère manger mon propre beurre.

Planches de beurre: un seul ingrédient, moult possibilités

Beurre salé, beurre au piment, orné d’oignons rouges, au miel de coriandre ou agrémenté de zestes de citron – les possibilités sont infinies et permettent de laisser libre cours à sa créativité. Plus c’est raffiné, mieux c’est.

Le tout est servi avec du pain frais, des bagels ou des blinis, même si l’accompagnement paraît presque accessoire. Ce qui crée la polémique est bien plus de savoir ce qu’il advient du pain et du beurre par la suite.

«Il faut arrêter avec les planches de beurre»

«Il faut arrêter avec les planches de beurre et de beurre de cacahuètes. Ça m’évoque juste de la poussière et des cheveux», écrit Meena Harris sur Twitter. D’autres frémissent à l’idée de miettes de pain qui, très vite, se retrouvent dans le beurre orné de fleurs.

Mais il y a pire encore, notamment le «double dipping», qui consiste à tremper une nouvelle fois un morceau de pain, dans lequel on a déjà mordu et sur lequel se trouve désormais de la salive, ou des mains sales. Darin Detwiler, professeur et auteur du livre intitulé «Food Safety: Past, Present, and Predictions» a analysé cette tendance pour le site «HuffPost».