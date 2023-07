Environnement: La planète a connu, lundi, son record de température journalière

En juin, plusieurs records ont été battus en Asie, et le Royaume-Uni a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Ici en avril en Espagne.

La journée de lundi a été la plus chaude jamais mesurée au niveau mondial, dépassant pour la première fois la barre des 17 °C de moyenne, selon de premières mesures, mardi, d’un organisme météorologique américain. La température moyenne journalière de l’air à la surface de la planète, le 3 juillet, a été mesurée à 17,01 °C par un organisme dépendant de l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Cette mesure dépasse le record journalier précédent (16,92 °C), établi le 24 juillet 2022, selon ces données des Centres nationaux de prévision environnementale du NOAA, qui remontent jusqu’à 1979. La température de l’air, qui oscille entre environ 12 °C et 17 °C de moyenne journalière au cours de l’année, était en moyenne de 16,20 °C début juillet entre 1979 et 2000.

Ce record, qui doit encore être corroboré par d’autres mesures, pourrait être rapidement battu alors que l’hémisphère nord va vers la saison estivale et que la température mondiale moyenne continue en général de monter jusqu’à fin juillet-début août. Début juin déjà, les températures moyennes mondiales ont été les plus chaudes jamais enregistrées pour cette période par le service européen Copernicus, battant les précédents records avec une «marge substantielle».

Une année 2022 déjà très chaude

En juin, plusieurs records ont été battus en Asie, et le Royaume-Uni a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré, tandis que le Mexique était traversé par une vague de chaleur extrême. Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM, agence spécialisée de l’ONU), il y a une probabilité de 66% que la température mondiale moyenne annuelle près de la surface dépasse temporairement de plus de 1,5 °C les niveaux préindustriels pendant au moins une année entre 2023 et 2027.