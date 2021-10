Climat : La planète bleue s’assombrit, faute de nuages

Des chercheurs qui étudient le Cosmos depuis près de deux décennies avancent que l’éclat de la Terre s’est atténué à un rythme notable au cours des dernières années.

La Terre n'est pas aussi brillante qu'autrefois et elle s'obscurcit ces dernières années, selon une étude parue dans la revue Geophysical Research Letters . Chaque nuit au cours des vingt dernières années, à l'Observatoire solaire de Big Bear Lake en Californie, spécialisé dans l'étude du Soleil, des astronomes ont répertorié des données pour étudier le cycle solaire et la couverture nuageuse.

Pour ce faire, ils ont mesuré le «rayonnement terrestre», qui se produit lorsque «la face sombre de la Lune capte la lumière réfléchie par la Terre et la renvoie». La quantité d’éclairement terrestre variant d’une nuit à l’autre et d’une saison à l’autre.

Rebond de la lumière

«La Terre reçoit plus de chaleur parce que la lumière réfléchie est réduite, donc elle reçoit plus de lumière solaire dans le spectre visible», a déclaré M. Goode. La plus forte diminution de la couverture nuageuse – qui entraîne une absorption des rayonnements lumineux du Soleil par la mer et la surface de la Terre, donc une augmentation de sa température – a été observée sur les côtes occidentales de l’Amérique du Nord et du Sud.