Coronavirus

La planète confinée fête un 1er Mai inédit

Avec plus de 230'000 morts dans le monde et une crise économique dramatique, la Fête du travail de ce vendredi ne ressemble à aucune autre.

Donald Trump avait évoqué jeudi de nouvelles taxes punitives contre la Chine après avoir acquis la certitude que le nouveau coronavirus provenait d'un laboratoire hautement sensible de Wuhan, la ville où elle a débuté fin 2019. «C'est quelque chose qui aurait pu être contenu à l'endroit d'origine et je pense que ça aurait pu être contenu très facilement», a estimé le président américain.

Dans un monde à l'arrêt à cause du confinement, la litanie des mauvais chiffres économiques s'est poursuivie vendredi: l'Espagne, un des pays les plus touchés d'Europe avec près de 25'000 morts, a annoncé tabler sur un recul de 9,2% de son économie cette année.

«Pas de travail, pas de salaire»

Pays le plus frappé avec quelque 2000 morts par jour et plus de 63.000 au total, les Etats-Unis totalisent plus de 30 millions de demandes d'allocation chômage depuis la mi-mars, un record historique. Boeing, frappé de plein fouet par l'arrêt des vols, a annoncé un emprunt obligataire de 25 milliards de dollars. Et en Europe, le géant des vols à bas coûts Ryanair a annoncé la suppression de 3.000 emplois.