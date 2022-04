Football : La planète foot a les yeux braqués sur Doha

Le tirage au sort de la composition des groupes de la prochaine Coupe du monde a lieu ce vendredi soir (18 h heure suisse) au Qatar. A suivre en direct sur notre site.

Elle «sera particulière et différente des autres. Chaque personne y portera un regard différent», a mystérieusement glissé le dirigeant. De Tokyo à Buenos Aires, d’Ottawa à Dakar, les supporters des 29 nations qualifiées (sur 32) auront surtout les yeux rivés sur les fameuses boules réparties en quatre chapeaux de prestige et de niveau sportif décroissant.

«Un étrange tirage»

Pour le Qatar, pays hôte qui dispute son premier Mondial, la France tenante du titre et les six autres meilleures nations au classement FIFA (Angleterre, Argentine, Belgique, Brésil, Espagne, Portugal), être versé dans le premier chapeau est la garantie de ne pas s’affronter.

C’est d’ailleurs cette question qui préoccupe la presse européenne ce vendredi matin. «Meilleur tirage ou pire mirage», s’interroge L’Équipe. «L’Espagne, tête de série, veut éviter la Mannschaft et les Pays-Bas», annonce le quotidien espagnol As.

Des matches encore à jouer

Drapeaux, horloge et ballon

Une compétition dont on connaît depuis mercredi le ballon, une sphère à dominante blanche avec des zébrures bleues et rouges relevées de doré, dont la FIFA promet qu’il disposera des «trajectoires les plus rapides jamais enregistrées».

Plus de 800’000 billets ont été achetés lors de la première phase de vente, a annoncé la FIFA. 17millions avaient été demandés entre le 19 janvier et le 8 février, mais il n’y en aura qu’un peu plus de trois millions disponibles (deux millions à la vente et un réservé à la FIFA et à ses partenaires). La prochaine phase de vente ouvrira le 5 avril.