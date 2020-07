Missions spatiales

«La planète Mars n’est pas aussi morte qu’on le croit»

Parce qu'elle ressemblait à la Terre à ses débuts, Mars est le seul endroit dans l'univers où l'homme a des chances de trouver des traces d'une vie extra-terrestre ancienne. Et jamais l'exploration de la planète rouge n'a été si prometteuse.

Trois missions (Emirats arabes unis, Chine, Etats-Unis) profiteront cet été d'un positionnement céleste favorable pour envoyer une nouvelle volée de robots sur Mars, en orbite ou sur la planète la plus convoitée du système solaire.

«Mars est la priorité des explorations spatiales car on sait qu'il y a des milliards d'années, elle a été habitable», a expliqué lors d'une conférence de presse Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, l'agence spatiale française qui a conçu l'un des principaux instruments de la mission «Mars 2020» de la Nasa.

En 1976, deux atterrisseurs américains du programme Viking fournissent pour la première fois des données in situ sur l'atmosphère, le sol... montrant qu'il n'y avait pas de vie présente en surface de ce grand désert glacé. «Ce fut un coup de bambou», qui a beaucoup ralenti l'exploration martienne pendant 20 ans, raconte ce spécialiste du système solaire, interrogé par l'AFP.

Projet très attendu en 2021

Au début des années 2000, la preuve que de l'eau liquide y avait coulé en quantité a ravivé les passions, et depuis, chaque mission apporte «de plus en plus d'évidences que Mars n'est pas aussi morte qu'on le croit», détaille Michel Viso, exobiologiste.