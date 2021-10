Football – La planète rap a perdu deux stars

Si son passage dans la musique resurgit dans l’actualité de cette fin de semaine, c’est parce qu’en 2016 le Norvégien s’amusait en faisant de la musique avec son ami Erik Botheim. Et ce dernier vient de se mettre en évidence en faisant exploser à lui tout seul l’AS Roma, lors de la victoire de Bodo/Glimt 6-1 en Europa Conference League.

Le Norvégien de 21 ans a inscrit deux buts et distillé trois passes décisives face à l’équipe de José Mourinho. S’il est moins connu que son ami, celui qui a été formé à Rosenborg ne devrait pas rester longtemps dans le championnat norvégien.

Botheim et Haaland avec le maillot de la Norvège. Ils ont joué en sélection de jeunes côte à côte.

Haaland absent plusieurs semaines

Le joueur lui-même a confirmé la nouvelle en tweetant: «Il est temps de me concentrer sur ma guérison. Je reviendrai plus fort!» Pas certain que de revoir le clip de sa chanson Kyko jo – qui a ressurgi sur les réseaux sociaux suite au match de son ami face à la Roma – lui redonne un moral d’acier. En revanche, cela va le conforter dans le choix de carrière qu’il a effectué.