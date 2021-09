Canton de Neuchâtel - La planification hospitalière annulée par le Tribunal fédéral

La planification hospitalière neuchâteloise devra être revue et corrigée.

Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a admis le recours déposé par Swiss Medical Network contre la planification hospitalière 2016-2022 du Canton de Neuchâtel. Ce dernier doit revoir l’attribution des mandats de prestations au groupe privé qui contrôle l’Hôpital de la Providence, à Neuchâtel, et la Clinique Montbrillant, à La Chaux-de-Fonds

Swiss Medical Network (SMN) et le Conseil d’État envisagent d’examiner ensemble les meilleures suites à donner à cet arrêt, «dans l’intérêt de la population et de l’ensemble des parties», communiquent-ils. Ils visent conjointement à offrir à la population neuchâteloise un dispositif sanitaire de qualité qui tiendra compte équitablement de l’ensemble des prestataires.



Le 28 septembre 2015, le Conseil d’État adoptait l’arrêté fixant la liste des hôpitaux admis à pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins pour la période 2016-2022. SMN avait recouru contre cet arrêté devant le TAF pour contester les critères retenus par le Conseil d’État et la limitation des prestations conférées à ses établissements neuchâtelois. Problème: les cantons n’ont pas la compétence d’établir une hiérarchisation des critères de l’assurance-maladie de base (la LAMal). Il s’agit d’une prérogative fédérale, a rappelé le TAF.