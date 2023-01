Saint-Gall : La plaque SG 4 a enfin trouvé un nouveau propriétaire

Une vente aux enchères de plaques a connu de nombreux rebondissements. Début mai 2022, un enchérisseur a remporté la mise: la plaque d’immatriculation SG 4. Adjugée à 179’700 francs elle devait être la deuxième plaque la plus chère du pays à l’époque. Mais voilà, le montant a tardé à être versé au Service des automobiles. Au début, ce dernier s’est montré confiant quant à l’arrivée de l’argent. «Ce client a déjà acheté plusieurs plaques aux enchères et a toujours payé», avait déclaré à l’époque Hanspeter Sigg, directeur du service des routes. Il était sûr à 90% qu’il paierait également cette fois aussi.

Comme l’enchérisseur n’a pas respecté ce délai, l’Office de la circulation routière a proposé la plaque à l’enchérisseur venant juste après. En effet, il avait offert 179’600 francs lors de la vente aux enchères. Cette plaque devient ainsi la troisième plaque la plus chère de Suisse. La plus onéreuse est la ZG 10, remportée pour 233’000 fr., puis ZH 100, avec 226’000 fr. Et sur la troisième marche du podium: la SG 4.